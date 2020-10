Über insgesamt acht Internetradios dürfen sich die Bewohner*innen der AWO-Seniorenwohnstätte (SWS) Eving am Süggelweg freuen. Möglich macht dies eine großzügige Spende des zum Hause gehörenden Fördervereins.

Die Radios sollen in den Hausgemeinschaften der Einrichtung aufgestellt werden und per WLAN und Bluetooth für gute Musik und damit gute Stimmung sorgen. Sie ersetzen die mittlerweile in die Jahre gekommenen Geräte, deren Klang nicht an moderne Radios herankommt.

Ohne die zahlreichen Spenden und das Engagement des Fördervereins wären viele Projekte sicher nicht realisierbar gewesen. Viele Anschaffungen für die Bewohner*innen, die nicht durch das Pflegebudget finanziert werden können, wurden durch den Förderverein finanziert, zum Beispiel der Sinnesgarten, der Snoezelenraum, der Springbrunnen am Eingangsbereich, Laptops für die Betreuung und die finanzielle Unterstützung der Bewohnerurlaube.

„Dafür bedanke ich mich ganz herzlich im Namen aller Bewohnerinnen und Bewohner bei unserem Förderverein und freue mich auf neue Projekte, die schon in Planung sind“, so Einrichtungsleitung Sevgi Basanci.