Immer noch ist alles anders: Wegen des Corona-Virus mussten auch in der Seniorenwohnstätte (SWS) Eving der Arbeiterwohlfahrt sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden, so auch das alljährliche Herbstfest. Das Fest in der SWS am Süggelweg wird regelmäßig vom AWO-Ortsverein Eving II ausgerichtet und erfreut die Bewohner*innen jedes Jahr neu mit leckerem Essen, Programm und Musik.

Die Ehrenamtlichen des Ortsvereins sowie des Fördervereins des Seniorenheims haben sich jedoch nicht unterkriegen lassen und für Ersatz gesorgt: Sie schmierten für alle Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen des Hauses Brötchen mit herzhafter Fleischwurst. Auch die Einrichtungsleitung Sevgi Basanci musste mit anpacken, um alle „Mäuler zu stopfen“.

"Ein großes Dankeschön geht an alle freiwilligen Helfer*innen", so Marius Westhues vom Sozialen Dienst der AWO-Einrichtung in Eving.