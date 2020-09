Erste-Hilfe-Kenntnisse sind auch in Corona-Zeiten wichtig!

So galt für 28 angehende Assistenten und Übungsleiter der DJK Eintracht Scharnhorst am Wochenende volles Programm - in zwei Gruppen unter Pandemie-Bedingungen.

Eine Premiere in der Turnhalle war so diese Erste-Hilfe-Schulung, die ansonsten vereinsintern alle zwei Jahre stattfindet, organisiert von DJK-Jugendleiterin Nadine Kiefer und ihrem Team organisierte Veranstaltung in der Turnhalle statt. Für einen Imbiss war gesorgt. Die fachliche Leitung lag in Händen der RCS-Organisation.

"Dem Verein ist natürlich viel daran gelegen, seine Assistenten und Übungsleiter in Bezug auf Erste Hilfe fit zu machen, damit sie in entsprechenden Situationen schnell, überlegt und richtig handeln", so Vereinssprecherin Viola Schalla.