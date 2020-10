Die Ortsgruppe Eving der Industriegewerkschaft Bergbau - Chemie - Energie (IG BCE) hat ihre beim Gartenverein "Zur Sonnenseite" geplante Jubilarfeier 2020 aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie abgesagt.

Die Ehrungen der diesjährigen Jubilare wurden ins Jahr 2021 verschoben, eventuell, so Kassenwart Ralph Wulhorst, werden die Feiern für die Jubilare der Jahre 20 und 21 zusammengelegt.

Angesichts der großen Anzahl der Jubilare könnten die Hygiene- und Abstandsregelungen derzeit im Gärtner-Vereinsheim an der Waldecker Straße nicht eingehalten werden.Bei Fragen können sich die Evinger IG BCE-Ortsgruppen-Mitglieder an den Vorstand, konkret: an den Vorsitzenden Winfried Wizesczinski unter Tel. 0231/2220806, wenden.