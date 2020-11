Das Seniorenbüro Eving hat jetzt im November den ersten virtuellen Runden Tisch ausgerichtet.

Das Evinger Senioren-Netzwerk trifft sich ansonsten bis zu vier Mal im Jahr mit Akteuren, die im Handlungsfeld der Seniorenarbeit tätig sind. Dies sind neben stationären und ambulanten Diensten auch viele Vereine, und andere Institutionen, die ehren- und hauptamtlich im Stadtbezirk Eving engagiert sind.

Die Corona-Pandemie traf auch die Arbeit des Senioren-Netzwerkes zunehmend und daher wurden Lösungswege gesucht, um den Kontakt zum Netzwerk zu erhalten. Durch die technische Unterstützung der AWO konnte nun der erste Runde Tisch virtuell mit einigen Netzwerk-Teilnehmenden stattfinden. Trotz anfänglicher technischer Schwierigkeiten, konnten sich unter der Moderation der Mitarbeiter*innen des Seniorenbüros alle Teilnehmenden erfolgreich an der Videokonferenz beteiligen.

"Alle empfanden diese außergewöhnliche und inzwischen gängige Methode der Videokonferenz als positive Ergänzung zu Post-, Mail- und Telefonkontakt", so die Mitarbeiter*innen Isabell Beermann, Peter Fischer, Charlotte Wittek und Elke Böckmann vom Seniorenbüro. Nach diesem ersten Erfolg hoffen sie, dass am nächsten virtuellen Runden Tisch weitere Netzwerkpartner teilnehmen werden. "Es fand ein reger Austausch der verschiedenen Institutionen über die Probleme und Lösungen während der Pandemie statt. Der Erfahrungsaustausch, neue Lösungswege und die ermunternden Worte waren sehr hilfreich und ermöglichten einen positiven Blick in die Zukunft."

Ein großes Dankeschön des Seniorenbüros gilt allen Beteiligten für die Offenheit und das Vertrauen in die Zusammenarbeit, zudem auch der AWO, ohne die dieser erste virtuelle Runde Tisch nicht umsetzbar gewesen wäre.

Alle Menschen im Handlungsfeld der Altenarbeit im Stadtbezirk Eving sind eingeladen, sich bei Interesse an einer Teilnahme am nächsten Runden Tisch im Seniorenbüro zu melden unter Tel. 0231/50-29660 oder per E-Mail an seniorenbuero.eving@dortmund.de.