In Folge der Entscheidung des AWO-Unterbezirks Dortmund, dass mit sofortiger Wirkung alle Veranstaltungen der Dortmunder AWO-Ortsvereine aufgrund der Verbreitung des Coronavirus ausfallen müssen, fällt auch die Jahreshauptversammlung der AWO Derne am 21. März aus. Auch das Sonntagscafé am 5. April sowie die Bingo-Runde im April sind somit hinfällig.

"Vor dem Hintergrund, dass insbesondere ältere und vorerkrankte Menschen von einer Infektion bedroht sind, ist die Entscheidung des Unterbezirks für den Vorstand der Derner AWO absolut nachvollziehbar und zu begrüßen", teilt Michael Lüning, stellvertretender Vorsitzender des AWO-Ortsvereins Derne, mit: "Auch wir stehen momentan in der Verantwortung für unsere älteren Mitglieder, soziale Kontakte zu reduzieren bzw. möglichst zu vermeiden."