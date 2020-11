Der Vorstand der Sterbekasse "Notgemeinschaft" Scharnhorst und der ehemaligen Beerdigungsbeihilfe Neuasseln informiert, dass aufgrund der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW die Geschäftsstelle der Sterbekasse am Westholz 93 bis auf Weiteres wieder geschlossen wird.

Die Schließung betrifft sowohl die Mitglieder, als auch die an einer Versicherung Interessierten. Die Sterbekasse ist indes weiterhin unter Tel. 0231/235085 und auch per E-Mail an sterbekasse@notgemeinschaft-scharnhorst.de zu erreichen.

Auch die bereits von Ende Juni auf den 6. November verlegte Jahreshauptversammlung fällt nun mangels Tagungsraums in einer Lokalität vor Ort erneut aus.

Über die weitere Vorgehensweise werde man sich nach Abklingen der Pandemie mit der Bezirksregierung ins Benehmen setzen, teilte Sterbekassen-Vorsitzender Wolfgang Matzanke mit. Und über die Ergebnisse des Jahresabschlusses werde man jetzt ausschließlich öffentlich berichten.