Warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah - sagte bereits Goethe. Deshalb hat sich der Sportverein DJK Eintracht Scharnhorst zu Ostern für seine Mitglieder eine ganz besondere Wanderrallye in dem mit Abstand größten Naturschutzgebiet Dortmunds, dem Kurler Busch, ausgedacht. Ausgearbeitet haben die DJK-Verantwortlichen eine kleine und eine große DJK-Entdeckertour, die man coronakonform mit der Familie oder Freunden gehen kann.

Gewandert wird zur „Zur Schönen Aussicht“ in Lanstrop, wo man zu beiden Seiten einen weiten wunderschönen Blick über die Landschaft hat, entdeckt den „Zauberwald“ (große Tour) mit seinen verwunschenen Bäumen, findet anschließend die Bäume im Wasser und geht über den historischen Salzweg wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Hierzu muss man sich, so Viola Schalla, nur die kostenlose Wander- und Radtour-App Komoot auf das Handy laden und folgenden Link eingeben:

 https://www.komoot.de/tour/327813335 für die kleine Entdeckertour mit Start und Ziel am Rehkamp In Kurl;

 https://www.komoot.de/tour/326430576 für die große Entdeckertour mit Start und Ende an der Kurler Kirche St. Johannes Baptista, Werimboldstr. 8.

Und schon kann es losgehen. Für beide Touren sind laut DJK-Angaben übrigens keine zwei Stunden einzukalkulieren.

Unter allen Teilnehmenden, egal ob Groß oder Klein, die dem Verein ihre „Beweisfotos“ inklusive fotografierter Turnübungen (Hampelmänner, Einbeinhüpfen etc.) einreichen, werden kleine Preise verlost. Zu mailen sind die Fotos mit Angabe des Namens des Teilnehmenden bis zum 11. April an: djk-scharnhorst@gmx.de. Und auch, wer noch Fragen hat, ist unter dieser Mail-Adresse richtig.