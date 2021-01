Die real GmbH in Düsseldorf hat heute (27.1.) in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass der operative Geschäftsbetrieb des real-Marktes in Eving, Deutsche Str. 4, zum 30. September dieses Jahres endet.

Nach der Übernahme der real GmbH durch die SCP Group im Sommer 2020 werden derzeit im Rahmen eines Transformationskonzepts möglichst viele real-Standorte an andere Unternehmen aus dem Lebensmitteleinzelhandel abgegeben. Dadurch hat die deutlich überwiegende Mehrheit der rund 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Zukunft, wenn auch mittelfristig nicht mehr unter der Marke real. In einigen Fällen müssen, so das Unternehmen, jedoch Schließungen in Betracht gezogen werden, wenn die Prüfung aller anderen Optionen keinen Weiterbetrieb mehr ermöglicht.

Trotz aller bisherigen intensiven Bemühungen und Gespräche konnte für den Markt in Dortmund-Eving kein an einer Übernahme interessiertes Unternehmen gefunden werden. Aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen Perspektive müsse daher der Markt zum 30. September 2021 geschlossen werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Diese schwere Entscheidung wurde nicht ohne die eingehende Prüfung aller Möglichkeiten getroffen. Durch die schwierige wirtschaftliche Lage aufgrund sehr hoher Verluste in den vergangenen Jahren wäre eine Fortsetzung der Betreibung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten jedoch nicht verantwortbar“, begründet real-CEO Bojan Luncer diesen Schritt. "Uns ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen und sie spiegelt nicht die harte Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Standort wieder. Dennoch ist die Schließung notwendig."

Für alle real-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort gilt in diesem Fall ein Sozialplan, der mit dem real-Gesamtbetriebsrat vereinbart wurde und durch den die 65 Personen, die in dem Markt in Dortmund-Eving tätig sind, abgesichert werden.