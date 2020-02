Auf dem Wambeler Hellweg ist eine 57-jährige Fußgängerin bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn bereits am Montagmorgen (3.2.) verletzt worden. Weil eine 17-Jährige die Verletzte fotografiert hatte, musste die Teenagerin anschließend ihr Mobiltelefon an die Polizei abgeben.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr an der Stadtbahn-Haltestelle "Rüschebrinkstraße". Laut ersten Zeugenangeben wollte die 57-jährige Dortmunderin die Schienen von Norden nach Süden überqueren, um die Bahn der Linie U43 in Richtung Wickede zu erreichen. Dabei übersah sie offenbar die von links herannahende Bahn in Richtung Westentor. Diese erfasste die Frau trotz sofort eingeleiteten Bremsmanövers und sie stürzte zu Boden. Mit leichten Verletzungen kam die 57-Jährige in ein Krankenhaus.

Während der Rettungsmaßnahmen fiel eine 17-jährige Dortmunderin den eingesetzten Polizeibeamten negativ auf. Als die Fußgängerin in den bereitstehenden Rettungswagen gebracht wurde, machte die junge Frau - nicht ganz so heimlich wie sie offenbar dachte - ein Foto von der Verletzten. Erste Recherchen der Polizisten ergaben zudem, dass dies über eine App geschehen und das Foto offenbar auch direkt verschickt worden war.

Die Polizisten stellten das Mobiltelefon sicher. Die 17-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen.