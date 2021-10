Am Montagnachmittag (25.10.) soll ein 21-Jähriger aus Unna ohne gültigen Fahrschein die S-Bahn genutzt haben. Gegen 16.15 Uhr, bei der Kontrolle durch die Bundespolizei am Haltepunkt "Wickede-West", stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird.

Der junge Mann war zuvor in Begleitung seiner Freundin mit der S4 von Unna nach Wickede West gefahren. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam ein Haftbefehl des Amtsgerichts Lünen zum Vorschein. Da der 21-Jährige seine richterlichen Auflagen nach einer Verurteilung wegen Diebstahls durch das Amtsgericht Unna nicht erfüllt hatte, muss er nun zwei Wochen Dauerarrest verbüßen.

Da der Unnaer sich der Strafantrittsladung bisher nicht stellte, war er zur Festnahme ausgeschrieben. Auf der Wache wurde die Identität des Deutschen mit Hilfe seiner Fingerabdrücke zweifelsfrei festgestellt. Anschließend wurde der Gesuchte in die Jugendarrestanstalt gebracht.