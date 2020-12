Funkelnde Kronen, prächtige Gewänder und ein Stern, der den Weg weist: Das sind die Sternsinger, die um den Jahreswechsel in ganz Deutschland von Haus zu Haus ziehen, die Häuser der Menschen segnen und um Spenden für hilfsbedürftige Kinder auf der Welt bitten. Normalerweise. Im nächsten Jahr wird diese Tradition auch in den Straßen von Husen fehlen.



"Die Corona-Pandemie stellt uns alle - nach wie vor - vor große Herausforderungen", so Barbara Zeh vom Sternsinger-Team in der katholischen Kirchengemeinde St. Petrus Canisius: "Schweren Herzens haben wir uns daher entschlossen, zum Wohle und Gesundheitsschutz der Kinder, Betreuer und Begleiter, aber auch der Bewohner von Husen, die Sternsingeraktion – in der bekannten Form – nicht durchzuführen." Ursprünglich geplant war die Aktion für den 10. Januar 2021.

Wer trotzdem gerne Gottes Segen am Haus stehen haben möchte, dem bietet sich ab sofort die Möglichkeit, einen gesegneten „Haussegen“ als Aufkleber in der Husener Pfarrkirche St. Petrus Canisius mitzunehmen und die Zahlen- und Buchstabenfolge "20 * C + M + B + 21" selber über der eigenen Haus- oder Wohnungstür anzubringen.

Die Kirche am Kühlkamp 11 ist tagsüber geöffnet. Über den Betraum (Eingang in der Kirche links ) ist der Zugang möglich. Für eine – hoffentlich großzügige Spende – steht eine Sammelbox bereit. Selbstverständlich ist auch eine Spendenüberweisung auf das Gemeinde-Konto möglich (IBAN: DE 58 4405 0199 0121 0000 83 ) oder eine Spendenabgabe im Pfarrbüro. Falls eine Spendenquittung gewünscht wird, sind Namen und Ihre Anschrift zur Spende in einem verschlossenen Umschlag hinzuzufügen.

"Kindern Halt geben – In der Ukraine und weltweit" lautet das Motto der Aktion "Dreikönigssingen 2021". "Und ist so wichtig wie nie", schließt Barbara Zeh.