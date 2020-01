Brackel: Speziell für Kinder hat das Kulturzentrum balou e.V. in der Oberdorfstr. 23 in Brackel eine ganze Veranstaltungsreihe entwickelt. Hier die Termine für den Monat Februar 2020:

Los geht es mit einem Workshop „Kreatives Schreiben für Kinder ab 8 Jahre“ am Sonntag, dem 2. Februar 2020, 10.30-13 Uhr für 10 Euro pro Person. Mit Nicola Latz gehen die jungen Schriftsteller*innen unter dem Motto „12 Mitternacht“ auf Geister- und Monsterjagd und erfinden gruselige Spukgeschichten.

Im Eltern-Kind-Entspannungskurs für Eltern mit Kindern im Alter von 5 bis 7 Jahre finden die Teilnehmer*innen Ruhe und Geduld. Mit Bewegungsspielen, Wahrnehmungsübungen und Fantasiereisen führt Kursleiterin Daniela Bertram Eltern und Kinder zu körperlicher und geistiger Entspannung. Samstag, 8.-29. Februar 2020, 10-11-30 Uhr, 4 Termine für 40 Euro pro Eltern-Kind-Paar.

Ab nach draußen geht es am Samstag, dem 15. Februar 2020, 16-19 Uhr mit der Waldpädagogin Andrea Hirsch auf dem Schultenhof in Dortmund-Hombruch. Die „Naturexkursion: Gestalten mit Naturmaterialien“ ist ein kreatives Naturerlebnis für Eltern mit Kindern im Grundschulalter. Nach einer kleinen Wanderung gestalten die Teilnehmer*innen aus Fundstücken und Naturmaterial Erinnerungsstücke und Geschenke. Die Eltern können derweil Shampoo oder Putzmittel herstellen, die ohne Mikroplastik auskommen. Die Kosten betragen 10 Euro pro Person.

Anmeldungen ab sofort und Infos unter www.balou-dortmund.de oder 0231/9977363-0 und im balou-Büro in der Oberdorfstr. 23 (Mo-Do 9-12 Uhr und 14-18.30 Uhr, Fr 9-12 Uhr).