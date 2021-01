Der Pastorale Raum Dortmund-Ost der katholischen Kirchengemeinden in Brackel, Neuasseln, Asseln und Wickede passt sich dem verlängerten Lockdown an und hat seine Gottesdienste - vorerst - weiter bis zum 14. Februar abgesagt. Dies hat Pfarrer Ludger Keite, Leiter des Pastoralen Raumes, mitgeteilt.

Der Corona-Stab im Gemeindeverbund verweist auf die dringende Bitte von Bund und Ländern an alle, konsequent alle Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken. Nach eingehender Beratung sei man zu der Überzeugung gekommen, "dass wir als Kirche weiterhin freiwillig auf unsere Privilegien verzichten und unsere Verantwortung wahrnehmen". Auch wenn die Gottesdienst-Absage schmerze.

"Zwar gehen die Zahlen einerseits zurück und erste Impfungen haben begonnen", so Keite. Doch auch der Pfarrer verweist auf "die Sorge vor einer unkontrollierten Ausbreitung der Mutationen" des Coronavirus. "Die Zahlen sinken, weil wir alle vorsichtig sind. Wir hoffen durch diesen Verzicht als Kirche einen Beitrag zu leisten, damit wir möglichst effektiv in Solidarität mit vielen anderen gesellschaftlichen Gruppen und Einrichtungen die Pandemie bekämpfen und so zum Schutz und der Gesundheit der Menschen beitragen."

Das Erzbistum Paderborn trägt die Entscheidung ausdrücklich mit.

Alternativ bieten die vier Gemeinden St. Clemens, St. Nikolaus von Flüe, St. Joseph und Vom Göttlichen Wort weiterhin Online-Gottesdienste und spirituelle Angebote auf der Homepage www.kirche-dortmund-ost.de an. Jeweils sonntags setzt man mit spirituellen Impulsen ein Zeichen der virtuellen Verbundenheit. "Gott hält keinen Abstand zu uns Menschen", so Keite.

Alle Kirchen sind zudem sonntags während der normalen Gottesdienstzeit zum stillen Gebet geöffnet: St. Joseph in Asseln und St. Nikolaus von Flüe in Neuasseln jeweils um 9.30 Uhr, Vom Göttlichen Wort in Wickede und St. Clemens in Brackel jeweils um 11 Uhr. Seelsorger*innen sind hierbei persönlich präsent und selbstverständlich auch darüber hinaus jeder Zeit sehr gern ansprechbar.

Fortgesetzt wird auch die Illumination von Kirchengebäuden: An jedem Sonntagabend wird von 17.15 bis 18.45 Uhr jeweils eine Kirche von außen farbig beleuchtet - vorausgesetzt, es ist einigermaßen trocken. Gleichzeitig sind die Kirchen bei meditativer Musik geöffnet. Nach zwei erfolgreichen Sonntagen sind die nächsten Termine am 31. Januar in St. Clemens in Brackel und am 7. Februar in St. Joseph in Asseln.

Zoom-Gottesdienst für Verliebte zu Valentin

Zudem kündigt Ludger Keite bereits einen "Zoom-Gottesdienst für Verliebte am Valentinstag" an. Das neue Angebot am Sonntag, 14. Februar, um 18 Uhr ist sozusagen ein „Sofa-Gottesdienst“. Hierzu sind - wie bei den früheren Valentins-Segnungsgottesdiensten im Pastoralen Raum in St. Clemens - alle Paare eingeladen, die partnerschaftlich unterwegs sind, diesmal daheim am PC live am Gottesdienst teilzunehmen.

"So sind alle liebenden Menschen gleichzeitig miteinander und im Gebet untereinander verbunden. Es entsteht eine große virtuelle Gebets-Gemeinschaft", so Pfarrer Ludger Keite.

Der Link zur Teilnahme findet sich auf der Homepage: www.kirche-dortmund-ost.de.