Der Erstflug nach Larnaka ist gestartet: Seit dem Wochenende verbindet Wizz Air den Dortmund Airport mit der Hafenstadt auf Zypern.

Ab sofort können Passagiere drei Mal wöchentlich von Dortmund nach auf die Insel im östlichen Mittelmeer fliegen. Wizz Air hebt dienstags, donnerstags und samstags in die Hafenstadt Larnaka ab, eins von zahlreichen Zielen, die in diesem Jahr neu in das Streckennetz der Wizz Air ab Wickede aufgenommen werden.

„Mit Larnaka wächst das Angebot an Warmwasser-Zielen ab dem Dortmund Airport. Er wird damit für Urlauber noch attraktiver“, freut sich Flughafen-Chef Udo Mager.

Informationen zu den geltenden Hygieneregeln in Zypern gibt das Auswärtige Amt auf seiner Webseite.