Der Radtouristikverein (RTV) Kurbel Dortmund 86 veranstaltet am Sonntag, 19. Januar, eine Country-Touren-Fahrt (CTF) mit Start von 10 bis 12 Uhr an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule (GSG), Haferfeldstr. 3-5, in Brackel. Diese CTF gehört zur Westfalen-Winterbike-Trophy, eine Serie, die aus neun Läufen besteht und die mit einem Crossrad oder Mountainbike gefahren wird.

"Wir fahren auf unbefestigten Wegen, z.B. Wald- und Feldwegen, die je nach Wetterlage auch schon mal schlammig sein können", erläutert Kurbel-Schriftführerin Katy Kister, "und so wenig wie möglich auf der Straße. So genannte Geländetouren."

Alle Hobby-und Freizeitradler sind willkommen. Für Teilnehmer über die längste, 72 km lange Strecke gilt der verkürzte Startzeitraum von 10 bis 10.30 Uhr.

Insgesamt werden drei verschiedene Streckenlängen angeboten. Strecke 1 über 35 km führt über Wald- und Feldwege, Strecke 2 über 55 km führt weiter über die Preussenhalde und die Halde Grevel. Wer Strecke 3 (72 km) wählt, darf eine weitere Halde erklimmen, benötigt dafür aber einen GPS-Track, den man auf der Kurbel-Internetseite (siehe unten) herunterladen könnt. Auf dem Rückweg führen alle Strecken am Flughafen in Wickede vorbei zum Ziel.

Für das leibliche Wohl wird auf den Strecken und im Zielbereich gesorgt.

Die Startgebühr für Mitglieder im Bund Deutscher Radfahrer (BDR) beträgt 5 Euro, Teilnehmer unter 18 Jahre fahren frei. Teilnehmer ohne BDR-Mitgliedschaft zahlen 7 Euro, unter 18 Jahre 3 Euro.(OA)

 Mehr Infos online: www.kurbel-dortmund.de.