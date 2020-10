Brackel. In diesem vielseitigen Kreativ- Workshop „Collage – illustrativ witzig“ am Samstag, den 7. November 20, zwischen 10:30-16:30 Uhr können ungeübte und/oder neugierige Zeichner*innen im Kulturzentrum balou die Technik der Collage kennenlernen und vielleicht ein neues Hobby für sich entdecken. Kursleiterin und Cornelia Regelsberger zeigt den Teilnehmer*innen, wie mit sehr einfachen Mitteln lustige oder aber auch komplexe Geschichten entstehen können. Zudem erhalten insbesondere Anfänger*innen einfache Übungen an die Hand, mit denen die Angst vor dem weißen Blatt überwunden werden kann und wie eine gekonnte Bild- und Motivfindung gelingt. Ob Teilcollagen, die zur Weiterverarbeitung inspirieren oder die Kombination aus verschiedenen Collage-, Mal- und Zeichentechniken – dieser Nachmittag bietet zahlreiche Möglichkeiten für illustrativ witzige Ideen, selbstverständlich unter aktuellen Corona-Bedingungen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 36,- Euro pro Person. Illustrierte, Zeitschriften, Papierschnipsel, Schere, Bleistift, Radiergummi und Klebestift sind bitte – wenn möglich – mitzubringen. Weitere Materialien erhalten die Teilnehmer*innen im Workshop. Anmeldungen sind ab sofort telefonisch unter 0231 – 99773630 (Mo-DO: 9-16Uhr, Fr: 9-12Uhr), via Mail an post@balou-dortmund.de oder über die Homepage www.balou-dortmund.de möglich.