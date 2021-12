Bekannt gegeben hat die Abteilung Wickede-Asseln im Sauerländischen Gebirgsverein (SGV) ihre Termine für den Monat Januar 2022. "Soweit es die Pandemie zulässt", ergänzt SGV-Abteilungsvorsitzende und Vereinssprecherin Ursel Kunert.

06.01.2022, Donnerstag: Monatsversammlung. Nach 99 Jahren im "Haus Stiepelmann" finden ab 2022 die Versammlungen der SGV-Abteilung Wickede-Asseln im Restaurant "Lindenhof", Wickeder Hellweg 22, statt. Auch die Uhrzeit hat sich geändert. Der Beginn ist nun um 17 Uhr.

12.01.2022, Mittwoch: Nachmittagswanderung. Start ist um 13 Uhr an der Marien-Apotheke, Wickeder Hellweg 57. Auskunft erteilen: Reinhard Glogner, Tel. 0231/212552, und Günter Deese, Tel. 0231/257310.

16.01.2022, Sonntag: Wanderung mit anschließendem Grünkohlessen. Start der Wanderung ist um 10.30 Uhr an der Marien-Apotheke, Wickeder Hellweg. Das Grünkohlessen beginnt um 13 Uhr im Restaurant "Lindenhof", Wickeder Hellweg 22. Anmeldungen in der Monatsversammlung. Auskunft erteilen Carmen Funk , Tel. 0231/211710, und Reinhard Glogner, Tel. 0231/212552.

20.01.2022, Donnerstag: Vorbehaltlich der Corona-Regeln kann das SGV-Café um 16 Uhr im Evangelischen Begegnungszentrum an der Johannes-Kirche, Wickeder Hellweg 82-84, stattfinden. Alles Weitere in der Monatsversammlung am 6.1..

25.01.2022, Dienstag: Seniorenausflug zum Winterland am Freischütz. Start ist um 12.48 Uhr mit der Stadtbahnlinie U43 bis "Aplerbecker Straße" Um 13.19 Uhr gehts dann weiter.

30.01.2022, Sonntag: Wanderung auf dem Wickeder Rundweg Süd. Start ist um 11 Uhr an der Marien-Apotheke, Wickeder Hellweg 57. Die Wanderstrecke beträgt circa 9 km. Anmeldungen in der Monatsversammlung (6.1.). Auskünfte erteilen Carmen Funk, Tel. 0231/211710, und Reinhard Glogner, Tel. 0231/212552.

Zu allen Veranstaltungen, die im Rahmen der Corona-Regeln stattfinden, sind Anmeldungen erforderlich.

Homepage:

www.sgv-wickede-asseln.de