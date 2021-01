Ohne Corona hätte das berühmte Feuerwerk der Turnkunst in diesem Januar auch wieder Station in der Dortmunder Westfalenhalle gemacht mit der neuen Hard Beat Tournee. Doch dann kam Corona.

Die Veranstaltungsbranche und damit auch das Feuerwerk der Turnkunst haben derzeit einen schweren Stand. Natürlich reißen die fehlenden Einnahmen mittlerweile immer größerer Löcher in die Kassen. Für die Feuerwerk-Macher ist das aber kein Grund zur Resignation. „Dann müssen wir uns halt etwas einfallen lassen und an Kreativität mangelt es uns ja bekanntlich nicht“, erzählt Regisseurin Heidi Aguilar mit einem Grinsen.

Große Feuerwerk-Familie

So entstand die Idee einer Crowdfunding-Aktion, die auf die Solidarität der großen Feuerwerk-Familie setzt. Denn die Zeit bis zur Rückkehr auf die Bühne ist noch lang. Um diese etwas besser zu überbrücken, hat das Feuerwerk der Turnkunst Showteam einen Unterstützungsaufruf gestartet. So sollen die Mietkosten der aufwändig hergerichteten Trainingshalle auch in diesen schwierigen Zeiten finanziert werden.

„In all den Jahren haben wir bereits vielen Millionen Menschen deutschlandweit unvergessliche Show-Abende beschert, viele von Ihnen sind echte Fans geworden und hegen eine starke Verbundenheit zu uns“ betont Produktionsleiter Wolfram Wehr-Reinhold. Und wie die Feuerwerk-Familie zusammenhält, hat der Aktions-Start schon gezeigt. Unter dem Motto „Lasst uns tanzen“ wurden bei dem Unterstützungsaufruf bereits nach einer Woche 5.000 € eingesammelt. „Was uns am meisten berührt hat, waren die lieben Reaktionen, die wir aus allen Richtungen erhalten haben. Allein dafür hat sich die Aktion schon gelohnt“, so Heidi Aguilar.

Ein Bericht über das Showteam des Feuerwerks von 2019:

Das Showteam wird es jedem Einzelnen danken – mindestens mit bezaubernden Choreografien beim nächsten Feuerwerk der Turnkunst. „Aber vielleicht machen wir auch noch etwas Besonderes nur für unsere Unterstützer“, verrät Heidi Aguilar. Das Showteam besteht ausschließlich aus Amateursportlern und repräsentiert somit die Nähe zur Arbeit in Sportvereinen. Es zeigt jedes Jahr aufs Neue eindrucksvoll, was man mit Vereinssport erreichen kann.

Hier geht es zur Crowdfunding-Aktion: www.startnext.com/D2T.

Alle aktuellen Infos zur Hard Beat Tournee: www.feuerwerkderturnkunst.de

