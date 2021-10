WILLST DU ETWAS NEUES AUSPROBIEREN?

HAST DU LUST DICH KREATIV AUSZUDRÜCKEN?

DANN KOMM MIT AUF EINE EXPERIMENTELLE KUNSTREISE.

KREATIV SEIN!

Einfach mal die Gelegenheit haben sich künstlerisch so auszudrücken, wie du möchtest. Keine vorgegebenen Themen oder übergestülpte Meinungen, sondern deinen eigenen Bedürfnissen und Gedankengängen nachgehen.

ERLAUBT IST WAS DIR GEFÄLLT!

Technische und gestalterische Tipps werden vermittelt, aber auch der Luxus des freien Arbeitens ... eben nicht wie in der Schule. Die möglichen Materialien sind breit gefächert. Es finden zwei Module statt.

MODUL 1: Di/Mi 12. und 13.10.2021 jeweils 10 - 14 Uhr unter dem Motto „Zeichnen, Drucken, Experimentieren“.

MODUL 2: Di/Mi 19. und 20.10.2021 jeweils 10 - 14 Uhr unter dem Motto „Zeichnen, Malen, Experimentieren“.

Die Workshops sind kostenfrei.

Sie können einzeln oder zusammen gebucht werden.

Anmeldung unbedingt nötig. Es gelten die entsprechenden Corona-Hygiene-Verordnungen.

WO UND WER?

Atelier Anschnitt, Stortsweg 29, 44227 Dortmund (Eichlinghofen)

WORKSHOPLEITERIN: Diplom-Designerin Tanja Moszyk

Anmeldung unter: atelier@anschnitt.de

Finanziert über den Kulturrucksack NRW unterstützt vom Kulturbüro Dortmund