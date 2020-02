Der Stadt-Anzeiger bietet seinen Lesern wieder einen besonderen Service: Zusammen mit der AOK NORDWEST gibt es eine Telefonaktion. Drei Experten beantworten am Donnerstag (13. Februar) von 16 bis 18 Uhr Fragen zu Antibiotika und der richtigen Einnahme.

Der Hals kratzt, die Nase läuft und leichtes Fieber ist im Anmarsch – muss da unbedingt immer ein Antibiotikum her? Wann wirken Antibiotika und wann nicht? Wann werden sie bei Kindern eingesetzt und wie sind sie zu dosieren? Wie wird ein Antibiotikum überhaupt richtig eingenommen? Wodurch können bei Antibiotika Resistenzen oder krankmachende Keime entstehen?

Entstehung von Resistenzen

Antworten auf diese und viele weitere Fragen zum Umgang mit Antibiotika geben die Experten während der Telefonaktion, die Teil der Informationskampagne "Rationale Antibiotikaversorgung in NRW" von Gesundheitsministerium, den gesetzlichen Krankenkassen, Ärzten, Apotheken, der Krankenhausgesellschaft sowie der Landesbehinderten- und Patientenbeauftragten NRW unter dem Slogan „Damit Antibiotika auch morgen noch wirken“.

Denn in NRW liegen die Antibiotika-Verordnungen durchschnittlich rund zehn Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Was viele nicht wissen: Jede Antibiotikagabe fördert die Entstehung von Resistenzen und gefährdet so die Wirkung des Medikaments. Im Ernstfall bedeutet das, dass Patienten bei bestimmten, an sich gut behandelbaren Erkrankungen mit einem bewährten Antibiotikum nicht mehr geholfen werden kann.

Sie erreichen unsere Experten unter folgenden Nummern ( nur am Donnerstag, 13. Februar von 16 bis 18 Uhr ):