Die Corona-Krise hat die Arbeitswelt auch in Dortmund massiv verändert. Zahlreiche Beschäftigte arbeiten als Vorsichtsmaßnahme im Homeoffice. „Eine große Umstellung“, sagt Oliver Vogel, Spezialist Betriebliche Gesundheitsförderung. „Plötzlich findet man zu Hause allein vor dem Computer eine völlig andere und ungewohnte Arbeitsatmosphäre vor.“

Um wirklich konzentriert arbeiten zu können, empfiehlt es sich, einen separaten Arbeitsplatz einzurichten, damit die Bereiche für Freizeit und Arbeit räumlich abgegrenzt sind. Auch ist es ratsam, sich selbst Regeln zu geben. Also: Arbeitszeiten festlegen, Aufgabenpakete bestimmen, Pausen festlegen und Zeitpläne erstellen. „Einer aktiven Pause kommt nun eine noch größere Bedeutung zu. Wir empfehlen, unbedingt vom Arbeitsplatz aufzustehen, am besten einen Spaziergang einzulegen", sagt Vogel.

Abkapseln schleicht sich ein

Beim digitalen Arbeiten von Zuhause aus schleicht sich manchmal ein unbewusster Abkapselungseffekt ein. Viele schreiben sich beispielsweise vermehrt E-Mails statt zu telefonieren. „Gerade in der isolierten Arbeitsumgebung ist es empfehlenswert, lieber mal mit den Kollegen zu sprechen, auch wenn es nur am Telefon ist“, so Vogel. Das allein baue in schwierigen Situationen schon Stress ab.

Tipps zu Bewegungs- und Entspannungsübungen im häuslichen Bereich bieten die Online-Präventionsangebote der AOK NORDWEST, die aufgrund der Corona-Krise deutlich erweitert wurden. Infos zum Stressmanagement und zu mehr Entspannung in der Rubrik "Gesundes Leben" unter www.aok.de/nw.

