Der DBS 20/50 führt vom 19.August bis 16. September 2021 seinen jährlichen kostenlosen Boxlehrgang für „Daheimgebliebene“ Mädchen und Jungen im Alter von 10 – 18 Jahren durch. Zum Abschluss überreicht ein bekannter Sportler an die Teilnehmer die verdienten Urkunden. Das Training ist jeweils montags und donnerstags von 18-20 Uhr, in der Turnhalle der Tremonia-Schule, Lange Str. 84, 44137 DO (Nähe Westpark ). Weitere Informationen unter www.dbs2050.de.