Stützpunktleiter Klaus Hellmich und der Fachschaftsvorsitzende Boxen DO, Dieter Schumann, konnten bei der Eröffnung des neuen Boxleistungszentrums, östlich der Helmut-Körnig-Halle, zahlreiche Ehrengäste begrüßen.

Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal brachte als Geschenk eine Torte in Form eines Boxrings mit. Bei einem Interview mit Sport-Live -Chef Uwe Kisker erwähnte der Oberbürgermeister

die gute Zusammenarbeit der Boxer mit den städtischen Gremien und lobte ihre jahrelange erfolgreiche Integrationsarbeit in Dortmund.

Weitere Gäste waren der DBV-Sportdirektor und neuer Vorsitzende des AIBA Competitions Committee, Michael Müller, der Leiter des Gesamtkomplexes, Friedrich Dieck, die IDV-Vorstände der Dorstfelder Vereine, Olaf Meyer und Karl-Heinz Hülsmann, der stellvertretene Bezirksbürgermeister der Innenstadt West, Ralf Stolze, der SSB-Vorstand mit Präsident Jörg Rüppel und Geschäftsführer Mathias Grasediek, der Ex-Profiboxer Heinz Düsing, der DBS-Vereinsarzt Dr. Bernd Schultz und viele

Freunde und Vorstandsmitglieder der Dortmunder Boxsportvereine.

Nach der Laudatio des Stützpunktleiters Klaus Hellmich, der sich unter anderem bei den Unterstützern des Zentrums bedankte, eröffnete Dieter Schumann mit einem dreifachen „Ring frei“ das die Gäste kräftig unterstützten, das neue Zentrum. Zum Schluss schenkten die Boxer Friedrich Dieck, für die gute Zusammenarbeit, die vorher von den Gästen signierten „Goldenen Schmuck- Boxhandschuhe“.

Bei einem kleinen Imbiss und alkoholfreien Getränken erinnerte man sich gerne an Dortmunds erfolgreiche Amateur- und Profiboxer sowie an die großen Boxsportereignisse in der Dortmunder

Westfalenhalle. Bilder von den erfolgreichsten DO-Boxern wie Karl Schmedes, Gustav Eder, Rudi Pepper, Heinz Neuhaus, Erich Schöppner, Willy Quatuor, Werner Mundt, Hansi Strelecki, Rolf Peters und den Amateurboxern Uli Besken, Jörg Kästner, Dieter Weinand u. Walter Broll sowie den Boxweltmeisterinnen Christina Hammer und Goda Dailydaite hängen im Zentrum aus. Weit über 5o

Dortmunder Boxer konnten seit 1920 bis heute einen Deutschen Meistertitel erringen.

Auf den Plakaten sind Vitali u. Wladimir Klitschko, Sven Ottke, Markus Beyer, Torsten u. Rüdiger May, Arthur Abraham, Graciano Rocchigiani, Axel Schulz und Henry Maske zu sehen.

Die Dortmunder Boxtrainer wollen in der nächsten Zeit eine neue Stadtmannschaft aufbauen.

Für einen Städtekampf 2022 werden schon heute Vorbereitungen getroffen.

Ring frei!

Der Pressewart der Fachschaft Boxen Dortmund