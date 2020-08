Der Bezirksbürgermeister Ralf Stoltze, der 1.Vorsitzende der IDV- Dorstfelder Vereine, 0laf Meyer,

und der agile Kassenwart Karl Heinz Hülsmann besuchten die Trainingsstunde der aktiven DBS-

Mitglieder in der Eishalle Wischlingen. In den Sommermonaten dient die leere Halle vorübergehend, bis das neue Zentrum gebaut ist, als Box-Leistungszentrum. Da der Traditionsverein in diesem Jahr 100 Jahre besteht, hatten die drei Dorstfelder Vorstandsmitglieder für den Verein einen Scheck für kommende Unkosten mitgebracht.

Der DBS-Vorsitzende nahm ihn freudig entgegen und versprach, das Geld satzungsgemäß zu

verwenden. Danach stellten sich die IDV-Vorstandsmitglieder mit den Trainierenden zum Bild in den

Boxring.

Ring frei!

Dieter Schumann

Bild: DBS 20/50