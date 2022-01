Kurzbeschreibung unseres Sportvereins:

Der DBS 20/50 ist ein Verein, der in der Dortmunder Sportwelt seit nun 100 Jahren einen guten Namen hat. Dank seiner aktiven und ehrenamtlichen Helfer nimmt er im sportlichen als auch im gesellschaftlichen Bereich eine herausragende Stellung ein.

Der Traditionsverein steht für Werte wie Toleranz, Weltoffenheit, Willkommenskultur, Fairness, Respekt und Kameradschaft und lebt und vermittelt diese auch an seine Mitglieder.

Wir bieten unserer Jugend regelmäßige Trainingszeiten, in denen nicht nur die körperliche Fitness und die Boxschulung im Vordergrund stehen, sondern vermitteln ihnen auch Selbstbewusstsein, Respekt, Zuverlässigkeit, Fairness und Toleranz. Diese Dinge helfen ihnen auch in allen anderen Bereichen des Lebens, erfolgreich und zielstrebig zu sein.

Durch das Lernen vieler Neuheiten ist eine Verbesserung der Auffassungsgabe nach kurzer Zeit festzustellen, die sich auch auf die schulischen Leistungen positiv auswirken kann.

Daneben betreiben wir noch viele Kooperationen und Projekte, wie z.B. Deeskalationstraining an Dortmunder Schulen. Teilnahme an den Dortmunder Ferienspielen, Mitwirkung an Veranstaltungen wie z.B. „Dortbunt“, 24 Stundenlauf u.a. Benefizveranstaltungen.

Ausländische Jugendliche bekommen einen neuen Schub durch das kostenlose Training, ausländische

Mitbürger und Flüchtlinge werden seit jeher vorurteilsfrei integriert und auch außerhalb des sportlichen Bereiches unterstützt.

Training der Jugendlichen: Montags u. donnerstags von 18 – 20 Uhr in der Turnhalle der Tremonia-Schule, Lange Str.84, 44137 Dortmund (Nähe Westpark). Informationen unter www.dbs2050.de

Ring frei!

Dieter Schumann