Am Dienstag, dem 23.Juni, von 18.00-21.00 Uhr, nehmen die DBS-Aktiven

und Freizeitsportler in der größten Trainings-Boxhalle von Deutschland, der

Eissporthalle in Wischlingen, nach der Corona -Auszeit ihr Training wieder auf.

Jeder Sportler muss seine eigenen Boxsportutensilien mitbringen. Ein Umziehen

in der Umkleide ist nicht erlaubt. Die erforderlichen Corona Regeln , die jeder

Sportler ausgehändigt bekommt, sind einzuhalten. Die Überprüfung der Maßnahmen

obliegt dem DBS-Corona-Beauftragten Mathias Burchardt.

Das Training wird von den Übungsleitern Dieter Weinand, Vasili Gherta und Francesco

Solimeo geleitet.

Ring frei!

Dieter Schumann

PS.: Die Vereine Vikt.o8 DO, Boxteam DO, Deusen DAM, BSV Mengede , DBR Nette und

BKV Dortmund haben in ihren Zentren ebenfalls mit dem Training begonnen.