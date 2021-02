100 Jahre Dortmunder Boxsport (1920 - 2020)

? Erstes Training nach der Corona-Zwangspause

1.Jan.- 31.12.20 Aufbau einer neuen Jugend-Boxstaffel

Masterboxen, Sportboxen u. Leichtkontaktboxen

Boxtraining für Freizeitsportler

? Eröffnung des neuen Boxleistungszentrums Dortmund

25.03. Verleihung des Fair Play Preises an Dr. med. Gunter Hübner

14.04. Verleihung des „Goldenen DBS-Ehrenhandschuhs“ an DBV-Sportdirektor Michael Müller

22.04. Special Olympics NRW Aktionstag (Boxen beim DBS 20/50)

08.05. DBS-Jubiläumsstellung im Vereinslokal „Haus Puschnik“

19.05. 154. Prominenten-Stammtisch mit BVB-Ex-Torwart Horst Bertram und BVB- Geschäftsführer Carsten Cramer

Mai 39.Preis des DBS 20/50 auf der Galopprennbahn in DO- Wambel

25.05 16. Pädagogen u. Künstler-Boxlehrgang im Boxleistungszentrum Dortmund

05.06. Westparkboxen für Toleranz, Vielfalt u. Demokratie in Dortmund

19.06. 13.Patenschafts-Übernahme (Besuch des Zoo Dortmund)

24.06. Jugendmaßnahme (Besteigen einer Kletterwand)

03.07. Treffen der ehem. BCD-Boxer (30 Jahre nach dem Gewinn der Deutschen Oberligameisterschaft)

19.8.-23.9. 49. Kostenloser Boxlehrgang für Schülerinnen u. Schüler im Alter von 10-18 Jahren

25.08. 155. Prominenten-Stammtisch mit einem besonderen Ehrengast

30.09. Lesung eines bekannten Schriftstellers im DBS-Boxring

09.10. Jubiläums-Boxveranstaltung

10.11. 156. Prominenten-Stammtisch mit Andreas Tiedke (Rennvereins-Präsident)

13.11. Jahres-Hauptversammlung im Vereinslokal „Haus Puschnik“

23.11. Durchführung des 27. Manager-Boxlehrgangs

27.11. Jugendmaßnahme (Theaterbesuch)

06.12. Nikolausbesuch in der Turnhalle der Tremonia-Schule

20.12. Abschlusstraining mit Sportlerehrung

Noch nicht terminiert: 24 Std.-Lauf im Stadion Rothe Erde, Öffentliches Boxtraining

im Schulte- Witten Park, Teilnahme an Dortbunt, Teilnahme an Boxveranstaltungen,

Meisterschaften u. Turnieren

Weitere Aktivitäten des Traditionsvereins:

- Kostenloses Training für arbeitslose Jugendliche

- Sport mit Flüchtlingen (Anerkannter Stützpunktverein)

- Ablegung des Boxsport-Abzeichens

- Frauenboxen, Managerboxen u. Fitnesstraining für Freizeitsportler

- Durchführung von Anti-Aggressions-Lehrgängen an Dortmunder Schulen

- Praktische Integrationsarbeit mit ausländischen Sportlern

- ( Seit 2001 „Anerkannter jugendfreundlicher Sportverein“)

- Patenschaften für Boxer

- Verleihung von Förderurkunden

- Verleihung des Fair Play Preises

Verleihung des „Goldenen DBS-Ehrenhandschuhs“ an verdienstvolle DO-Bürger

Training: montags von 18 – 20 Uhr u. donnerstags von 17 – 20 Uhr (von 10-25 Jahren, für Mädchen und Jungen)

donnerstags von 20 -21:30 Uhr ( Freizeitsportler über 30 Jahre)

Wo? Turnhalle der Tremonia-Schule, 44137 DO, Lange Str. 84 (Nähe Westpark)

Weitere Informationen unter Tel. 0231-713354 oder www.dbs2050.de