Beim dritten Versuch klappt's: Das terre des hommes Team Dortmund wurde zweimal von der Pandemie ausgebremst beim Versuch seinen “Shop auf Zeit” in der Möbelbörse der EDG an der Zeche Crone zu eröffnen. Ab dem 2. November helfen 14 Mitarbeiterinnen, dass der Shop den ganzen November geöffnet sein kann.



„Auf rund 300 qm hält die EDG spannende Schätze und tolle Angebote bereit“, so wirbt die EDG auf ihrer Internetseite für die Möbelbörse. Im November wird das Stöbern dort noch interessanter, denn das terre des hommes-Team präsentiert in einem „Shop auf Zeit“ Modeschmuck, Schals und Tücher, Mützen und Stulpen, weitere Kleidung und Taschen sowie Tischwäsche. Alles kann gegen eine Spende erworben werden. Der gesamte Erlös fließt in ein Hilfsprojekt in Indien.

Schuften für Glitzerkosmetik

Dies setzt sich dafür ein, dass Kinder spielen und lernen können, statt schuften zu müssen, denn auch für die Herstellung von Glitzerkosmetik wird das Mineral Mica benötigt. "Fatal ist, dass dessen Gewinnung in vielen Ländern durch Kinderarbeit erfolgt", informiert die Dortmunder terres des hommes-gruppe, "Kinder arbeiten unter prekären Bedingungen in Schächten, statt in die Schule zu gehen." Projektpartner von terre des hommes vor Ort sorgen dafür, dass unterernährte Kinder mit Nahrungsmitteln und medizinisch versorgt werden, dass sie aber auch in "Brückenschulen" Lernstoff nachholen können, um ein kindgerechtes Leben zu führen.

Schöne Stücke gespendet

Der „Shop auf Zeit“ ist nur möglich, weil im Vorfeld viele Menschen sehr spendabel waren. Sie haben ihre Schränke und Schmuckkästen nach guten Stücken durchforstet und für den guten Zweck zur Verfügung gestellt. „Wir möchten uns bei allen sehr herzlich bedanken, die uns so toll unterstützen“, sagt Christel Pechtl, terre des hommes- Korrespondentin für Dortmund.

Pläne durchkreuzt

2020 sollten diese Spenden bei Aktionen angeboten werden. Corona hat jedoch die Pläne durchkreuzt. „Umso mehr freuen wir uns über die Unterstützung durch die EDG. Die Möglichkeit, in der Möbelbörse unseren „Shop auf Zeit“ zu eröffnen, ist in Corona-Zeiten ein Glücksfall“, meint Christel Brüggemeier vom terre des hommes-Team Dortmund. „Unser Dank gilt insbesondere Frank Hengstenberg, dem Geschäftsführer der EDG, der unsere Idee spontan aufgegriffen hat und die Kooperation unbürokratisch realisierte.“

Ehrenamtliche sind vor Ort

Während der Öffnungszeiten des Shops werden stets ehrenamtliche Mitarbeiter*innen vor Ort sein, um über die weltweite Arbeit des Kinderhilfswerks terre des hommes sowie das Hilfsprojekt in Indien zu informieren, aber natürlich auch bei der Auswahl von schönen Dingen behilflich zu sein.

Infos