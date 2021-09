Spektakulärer Unfall an der Werner Straße: Ein PKW stürzte am Donnerstag eine Böschung herab und krachte gegen die Fassade des Sparkassen-Gebäudes. Die Insassen des Pkw wurden schwer verletzt.



Nach Polizeiangaben hatte ein 90-jähriger Dortmunder sein Auto gegen 10.15 Uhr in einer Parkbucht vor der Filiale geparkt. "Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte der Dortmunder beim Anfahren seinen Pkw derart, dass er über einen Vorsprung gegen die Außenfassade der Bank fuhr", berichtet die Polizei weiter.

Zeugin erlitt Schock

Hierbei durchschlug das Fahrzeug ein Fenster im Untergeschoss und blieb stecken.

Rettungswagen brachten den schwer verletzten Mann sowie seine 88-jährige Beifahrerin in Krankenhäuser. Eine 26-jährige Zeugin erlitt einen Schock und wurde durch die Feuerwehr betreut.

Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt. Den Führerschein des Dortmunders beschlagnahmten die Polizisten. Schätzungsweise entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.