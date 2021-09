Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Normalerweise gäbe es am kommenden Wochenende das Michaelisfest. Leider waren Straßenfeste aber nach der Coronaschutzverordnung verboten. Daher hat das Stadtbezirksmarketing mit den Mitveranstaltern entschieden auch in diesem Jahr ein Michaelis-Kultur-Wochenende zu planen.

Das Stadtbezirksmarketing Mengede freut sich daher umso mehr, dass das Michaelis Kultur-Wochenende am Samstag und Sonntag (4.-5.9.) ohne große Einschränkungen stattfinden kann. Lediglich an Ständen und in Warteschlangen gibt es eine Maskenpflicht.

"Wir freuen uns darauf, an diesen zwei Tagen ein buntes Kulturwochenende mit Programm für hoffentlich jeden Geschmack und jede Altersklasse anbieten zu können. Dies wäre ohne die tatkräftige Unterstützung der Mitveranstalter (Patrik Arens und Ingo Plettner), sowie der finanziellen Unterstützung der Sparkasse Dortmund, der Volksbank Nord-West und des Kulturbüros nicht möglich gewesen", berichten die Veranstalter.

Start mit Kinderprogramm



Bevor es richtig losgeht, eröffnet Bezirksbürgermeister Axel Kunstmann zusammen mit geladenen Gästen am Samstag um 14 Uhr, das Fest. Im Anschluss beginnt auf der Bühne ein Programm für die „Kleinen“. Heiko Fänger bietet ein buntes Programm für Kinder aus „Ingas Garten“ mit Kinderliedern zum Mittmachen. Im Anschluss erwartet die Besucher mit Oh-Larry eine Clownshow für Jung und Alt, bevor es dann von An-Spiored Irish-Folk vom Feinsten gibt.

Kabarett und Musik

Highlight des Tages ist sicherlich Bruno Knust. Seit drei Jahrzehnten nimmt Bruno Knust das Geschehen in Dortmund und der Welt auf die Schippe. Kabarettist, Comedian, Schauspieler, Entertainer - es gibt viele Attribute, die auf Bruno Knust zutreffen. Doch egal, in welche Rolle der 64-Jährige gerade schlüpft, eines ist er immer: Dortmunder.

Zum Abschluss des Tages wird den Besucher von der Bühne aus durch Livemusik der „Wohnzimmerband“ bis in die späten Abendstunden richtig eingeheizt.

Der Amtshausparkplatz steht in der Zwischenzeit ganz im Fokus der „Kleineren“, mit Kinderkarussell, einem Mitmachstand der Jugend-Feuerwehren (Mengede und Groppenbruch) und einem Ballonkünstler.

Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag starten wir um 11 Uhr erneut Heiko Fänger und einem Programm für Kinder, bevor ein ökumenischer Gottesdienst, gestaltet von der Noah-Gemeinde unter Mitwirkung des Kindergartens „Emscherwichtel“ Gelegenheit zur Ruhe und Innehalten bieten.

Dann heißt es: Bühne frei für die preisgekrönte Wissenschafts-Show der Physikanten & Co. Wenn sie die Welt erklären, erscheinen physikalische Phänomene wie Magie: Ein Laserstrahl wird zum elektrischen Bass, riesige Rauch-Wirbelringe lassen selbst Harry Potters Patronus blass aussehen.

Zum Abschluss gibt es noch etwas auf die Ohren, denn dann verbreitet Hardy´s Jazzband einfach nur gute Laune und gute Musik mit Swing, Jazz und Dixi.

Der Gewerbeverein Mengede organisiert parallel einen verkaufsoffenen Sonntag auf dem Straßenzug Siegburgstraße, Am Amtshaus, Mengeder Str. und Heimbrügge von 13 bis 18 Uhr.