Immer wieder werden die Mitglieder des Historischen Vereins Huckarde gefragt, ob die beliebten Veröffentlichungen dieses Arbeitskreises zur Ortsgeschichte noch oder wieder erhältlich sind.

Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen des Vereinsvorstandes kann grünes Licht gegeben werden. Die zwischenzeitlich vergriffenen Ausgaben der Reihe "Wissenswertes aus dem Stadtbezirk" und der "Nostalgische Kalender" sind verfügbar. Nachdrucke, wie etwa des Bandes 3.0 "Hansa muss leben" erlauben es nun wieder, Lücken in den privaten Geschichtssammlungen (schon 5 Bände) zu schließen und es ist noch nicht zu spät, den dekorativen Kalender an die heimische Wand zu hängen.

Neue Veröffentlichungen



Für das Jahr 2021 sind Neuerscheinungen geplan. So liegt Band 4.3 der Bonna-Erinnerungen 1950-1985 bereits in der Druckerei vor. Ebenso ist ein Band zur Geschichte der Bergmann-Brauerei fast fertiggestellt. Verkaufsstellen in Huckarde sind: Bäckerei Auffenberg, Buchhandel Seitenreich, Stift und Papier, Zahnarztpraxis Spranke und natürlich bei den Vorstandsmitgliedern des Historischen Vereins.