Die Mengeder können sich über ihren ersten Offenen Bücherschrank freuen. Der Heimatverein Mengede realisierte damit nach gut zwölf Monaten eine Idee, die im Arbeitskreis Alt- Mengede ihren Ursprung hatte.

In Zusammenarbeit mit der Bezirksvertretung Mengede und der Wohnungsgesellschaft Vonovia, Wohnraumanbieter im Dortmunder Nordwesten, wurde ein öffentlicher Bücherschrank am Busbahnhof in Mengede aufgestellt. Dass der Heimatverein damit einem großen Wunsch aus der Bevölkerung nachgekommen ist, beweist die Tatsache, dass die Einrichtung so stark angenommen wurde, dass der Schrank schon wiederholt neu bestückt werden musste. Paten der Einrichtung sind die Stadtteilbücherei Mengede und die Jeanette-Wolff-Schule am Mengeder Markt.

Bank zum Verweilen



In Gegenwart von Vanessa Weber und Ralf Peterhülseweh von der Vonovia übergab Heimat-Vereins-Vorsitzender Hans-Ulrich Peuser symbolisch den Schrank an Bezirksbürgermeister Axel Kunstmann.

„Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit dem Heimatverein Mengede einen so tollen Bücherschrank aufstellen können und somit die Möglichkeit schaffen, Wissen und Literatur auf diesem Weg zu teilen. Die integrierte Bank lädt zum Verweilen ein, sodass die Möglichkeit besteht, sich auch direkt vor Ort Bücher anzusehen“, sagte Vanessa Weber von der Regionalleitung Dortmund-Nord der Vonovia.



Hingucker am Busbahnhof



Auch Bezirksbürgermeister Kunstmann zeigte sich erfreut: „Damit bekommt der Mengeder Busbahnhof einen Hingucker, der auch dem sozialen und kulturellen Miteinander im Stadtteil dienen wird." Er wünscht sich eine Erweiterung des Angebotes "vor allem durch Kinder- und Jugendliteratur“.

Bücher für den Schrank



Der “Offene Bücherschrank“ ist immer geöffnet. Die Bücher können kostenlos entnommen werden. Man liest sie vor Ort oder nimmt sie mit nach Hause. Sie können zurückgebracht oder behalten werden. Umgekehrt sind auch alle eingeladen, den Bücherschrank mit Literatur zu bestücken, von der man sich trennen möchte.