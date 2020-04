Besondere Zeiten fordern besondere Entscheidungen. Durch die verordneten Kontaktverbote oder eine häusliche Quarantäne befinden sich viele Menschen derzeit in einer Ausnahmesituation.

Die AOK NORDWEST hatte vor einigen Tagen auf die aktuelle Lage rund um das Corona-Virus reagiert. So wurden nicht nur die Kundencenter geschlossen, sondern auch sämtliche Gesundheitskurse abgesagt, um die Versicherten und deren Angehörige sowie die AOK-Beschäftigten gleichermaßen zu schützen. Dennoch sind auch gerade in Zeiten von Corona Bewegung, Entspannung und eine gesunde Ernährung besonders wichtig, um das Immunsystem zu erhalten und körperlich fit zu bleiben.

„Wir lassen unsere Versicherten auch in diesen schwierigen Zeiten nicht allein und bieten ihnen zusätzliche Gesundheitskurse über das Internet an. Damit können sie auch in ihren eigenen vier Wänden sportlich aktiv sein und sich körperlich fit halten“, sagt AOK-Chef Tom Ackermann.

Yoga, Rückenfit, Pilates oder Cycling

Aktuell hat die Gesundheitskasse ihre Kooperation mit dem Online-Kursanbieter Cyberfitness erweitert. Dabei stehen allen AOK-Versicherten fünf zertifizierte Präventionskurse zur Verfügung. Dies sind „Rücken-Coaching“, „Vitalität und Ernährung“, „Erfolgreich Abnehmen“, „Yoga für Einsteiger“ sowie „Diabetesprävention“. Zusätzlich werden über 500 weitere Online-Angebote von Rückenfit über Yoga, Pilates bis hin zum Cycling im Online-Fitnessclub freigeschaltet. Alle Online-Kurse gibt es in unterschiedlichen Levels und Zeiten zwischen 15 und 90 Minuten. Vor dem heimischen Bildschirm kann dann sogar die Familie gemeinsam sportlich aktiv werden.

Kostenloser Online-Fitnessclub

Der Online-Fitnessclub unter www.cyberpraevention.de/aok steht allen AOK-Versicherten bis zum 31. Dezember 2020 kostenfrei zur Verfügung. Hier finden sich die Absprünge sowohl zu den zertifizierten Präventionskursen als auch zum Online-Fitnessclub.

