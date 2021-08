Baseball und Softball satt gibt's am Wochenende wieder im Hoeschpark in der Dortmunder Nordstadt. Die zweite Herrenmannschaft (Baseball) und die Softball Damen der Dortmund Wanderers präsentieren sich mit ihren NRW-Liga Doubleheadern, also jeweils zwei Spielen nacheinander, dem heimischen Publikum.

Den Anfang machen die Herren am Samstag. Das Gómez-Team empfängt dann die dritte Mannschaft der Cologne Cardinals. Die Wanderers rangieren mit einem ausgeglichenen Punktekonte (3:3) auf dem dritten Tabellenplatz der NRW-Liga. Mit 2:4 Punkten ist Köln Fünfter. Diese Tabellenkonstellation soll am Samstag natürlich weiter ausgebaut werden.

Softball Damen gegen Witten Kaker Lakers

Am Sontag folgt dann die Softball Partie der Dortmunder Damenmannschaft gegen Witten. Es ist bereits das Rückspiel zwischen diesen beiden Teams. Die Dortmunderinnen setzten sich Ende Juni in Witten mit 13:9 und 8:6 durch. Den Doppelerfolg möchten die Spielerinnen um Jackie Möller gerne wiederholen, zumal die vor ihnen auf Platz 3 geführten Wittenerinnen dann in der Tabelle überholt werden würden.

"Wanderers Biergarten" an beiden Tagen ab 12:00 Uhr geöffnet

An beiden Tagen startet das erste Spiel um 13:00 Uhr und nach einer 30-minütigen Pause (vermutlich gegen 15:30 Uhr) geht's dann in die zweite Runde. Der "Wanderers Biergarten" ist jeweils ab 12:00 Uhr für alle Parkbesucher und Baseball-/Softball-Fans geöffnet und sorgt mit Grillwurst und Krombacher Fassbier für das leibliche Wohl. Der Eintritt ist natürlich wie immer frei.

