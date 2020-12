Henk Groener ist ziemlich sauer auf die EHF, European Handball Federation, denn nach der Verschiebung des Matches vom Donnerstag, ein Match versus die Niederlande wäre das gewesen, findet nun am Samstag um 16:00 das erste Match der Hauptrunde für good old Germany gen Hungary/Ungarn statt.

Am Montag folgt dann das Lokalderby versus die Niederlande, wo sich viele Spielerinnen der nationalen Liga zum Stelldichein vereinen werden, 60 Minuten ohne Mindestabstand, also ohne die AHA-Regeln. Luxus pur...

Kelly Dulfer und Inger Smits treffen jetzt am Montag auf die Ladies, die sie ja aus etlichen Ligaspielen kennen...

Sind favorisiert, auch wenn es bisher für die Niederlande nicht gut läuft...

Dienstag drauf soll schon gegen das starke Croatia angetreten werden, Croatia, das die durchaus soliden Rumänninen um Christian Neagu, nicht im Vollbesitz der Kräfte nach Verletzung und Corona-Pause, klar dominierte, mit einem jungen Team...das vielversprechende Ansätze für die nächsten Jahre zeigt...spielte mit viel Herzblut...und hat bisher alles gewonnen.

Es ist also zu befürchten, dass das deutsche Team, wie bei der WM in Kumamoto, insbesondere durch den viel zu engen Zeitrahmen, in der zweiten Hälfte versus Croatia ernsthafte Probleme kommen dürfte, da Croatia auch gegen Romania in der zweiten Hälfte zulegen konnte.

Keine guten Aussichten...

Marlene Zapf sollte auf Rechtsaußen beginnen, der Kaffee zur rechtzeitigen Erweckung des Teams

rechtzeitig vorm Warmmachen fließen...

