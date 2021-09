Am 22.09.21 fand das erste Training der Borussiafans im Training in der LaOla Soccerhalle in Dortmund statt. Nach der Corona bedingten Pause war die Beteiligung am ersten Training in der Halle sehr gut. Bislang konnten die BfiT- Mitglieder ihren Sport nur im Freien ausüben.

Mehr Bewegung, ein aktiverer Lebensstil, gesündere Ernährung, nachhaltig Gewicht verlieren: Borussiafans im Training ist ein sportliches Angebot für alle übergewichtigen Fans des BVB und andere Interessierte, ein paar angesammelte Kilos dauerhaft wieder loszuwerden – und das mitten im Herzen des Ruhrgebiets