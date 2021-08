Zur besten Spielerin Der Damenhandball-Bundesliga-Saison 2020/21 im linken Rückraum wurde die niederländische Nationalspielerin Kelly Dulfer vom BVB gewählt, die nach den Olympischen Spielen in diesen Tagen bei der SG BBM Bietigheim ihre Handballkarriere zusammen mit Inger Smits weiter vorantreiben wird.

Die Redaktion der Handballwoche und die Jury aus Herbert Müller, Andre Fuhr und Tessa Bremmer entschieden sich auf dieser Position für Kellly Dulfer (BVB 09) als beste Halblinke der Saison 20/21.

Da kann man/frau nicht meckern, weshalb sich das AutorenTeam und FotoArchiv Merkel+Merkel da relaxt anschließt.

Auf dem Weg in die Weltklasse und mit Inger Smits jetzt Herzstück der Red Ladies aus Bietigheim.

Am 28.August beim Supercup in Dortmund und am 4.9. in Neckarsulm gibt es die ersten großen Bestandsaufnahhmen mit dem neuen Team.

"Die Unantastbare" verpasste alldings nach Meinung der Handballwoche das Prädikat "Weltklasse", weil ihr dann doch hin undwieder die Konstanz gefehlt habe...

Hinter ihr wurden von Herbert Müller, Handballwoche, Tessa Bremmer und Andre Fuhr auf Platz zwei / Internationale Klasse Marketa Jerabkova vom Thüringer HC nominiert und auf Platz drei im Segment "internationale Klasse" Xenia Smits platziert.

Die 27jährige Kelly Dulfer erzielte übrigens 92 Feldtore bei 162 Versuchen, eine Quote von 57 Prozent. Da wäre jetzt in der neuen Saison mit der SG BBM Bietigheim noch Luft nach oben, um nach der jetzigen Saison im Sommer 2022 in die Weltklasse eingestuft zu werden.

Das AutorenTeam und FotoArchiv Merkel+Merkel hätte sich möglicherweise für Marketa Jerabkova als Nummero eins auf dieser Position entschieden, denn diese hat als Rückraumspielerin links 250 Treffer bei 412 Versuchen erzielt, eine Quote von 61 Prozent, 77 von 92 Siebenmetern landeten im gegnerischen Gehäuse.DIE Unterschiedsspielerin beim THC...Geht jetzt nach Norwegen...Vipers Kristiansand...Champions League...

