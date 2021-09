Dank eines so nicht zu erwartenden Auswärtssieges in Montenegro bei Buducnost Podgorica, eines klaren Auswärtssieges der neu formierten Borussia (Amelie Berger, Jackie Moreno, Mie Sando,Frida Rönning, Fatos Yücikkildiz, Madita Kohorst...) steht diese in ihrer Champions League Gruppe auf Platz 3, der locker für ein Weiterkommen in die Zwischenrunde, ins Achtelfinale, reichen würde.

Überragende Spielerin Schwarzgelben war Regisseurin Alina Grijseels, die 11 Treffer erzielte und energisch, aber auch souverän im zentralen Mittelfeld die Fäden zog und ihre Schnittstellen-Solos immer wieder durchzog.

Andre Fuhr führt sie als Coach in die internationale Klasse...

Stark auch die Frau ohne Fehlpass Laura van der Heijden mit 6 Goals, dito ausgezeichnet JackieMoreno, der Neuzugang aus Schweden, mit 5 Treffern und erfreulich die immer mehr zur Stammspielerin avancierende Dana Bleckmann im linken Rückraum, die Ende der Saison wohl Jungantionalspielerin sein wird, im Kader des DHB Teams stand sie ja schon.

Wichtig auch das Torhüterinnengespann Madita Kohorst und Yara ten Holte. Letztere überragte in der zweiten Hälfte mit spektakulären Paraden und ballte darob öfters in der montenegrinischen Halle die Fäuste...

BVB Team