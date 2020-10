Die Sparkasse Dortmund hat mitgeteilt, dass sie 14 ihrer Filialen schließen wird. Somit wird es in Dortmund in Zukunft nur noch 23 Standorte mit persönlicher Beratung geben. Das teilte die Sparkasse am Donnerstag mit.

Geschlossen werden demnach folgende Dortmunder Sparkassen-Filialen: Asseln, Augustinum, Berghofen, Betenstraße, Brechten, Eichlinghofen, Husen-Kurl, Lanstrop, Lichtendorf-Sölderholz, Oespel, Unionsviertel, Universität, Wellinghofen und Westerfilde.

Diese Filialen waren bereits wegen der Corona-Krise vorübergehend geschlossen. „Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass wir mit 23 Standorten sehr gut arbeiten können“, so der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Dirk Schaufelberger. Ein weiterer Punkt: Etwa 65 Prozent der Kunden nutzen Online-Banking. An den geschlossenen Zweigstellen bleiben SB-Terminals sowie Geldautomaten erhalten.