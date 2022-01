28.01.2022, 15:10 Uhr

Infektionsgeschehen in

einer Senioreneinrichtung

in Oberbilk



In einer Senioreneinrichtung in Oberbilk sind vermehrt

Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden.



Im Altenzentrum St. Josef an der Schmiedestraße wurden

26 infizierte Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet.

Der erste positive Fall trat am 12. Januar 2022 auf.

Alle Infizierten befinden sich in Isolation.

***

28.01.2022, 13:45 Uhr

Infektionsgeschehen in

Krankenhaus in Unterbilk

Auf einer Station des St. Martinus-Krankenhauses in Unterbilk

sind vermehrt Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden.

Im St. Martinus-Krankenhaus an der Gladbacher Straße wurden

zehn infizierte Patientinnen und Patienten sowie 14 positive Fälle

unter Beschäftigten auf einer Station gemeldet.

Der erste positive Fall trat am 18. Januar 2022 auf.

In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurden bereits

umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um das Infektionsgeschehen

dort einzudämmen. So befinden sich alle Infizierten in Isolation und

die entsprechende Station wurde geschlossen.

Weiter werden umfangreiche Testungen durchgeführt.

Andere Abteilungen der Klinik sind von dem Geschehen

nicht betroffen.

***

27.01.2022, 18:15 Uhr

Infektionsgeschehen an

einem Berufskolleg und

in drei Pflegeeinrichtungen

An der Lore-Lorentz-Schule in Eller und in drei Seniorenheimen

sind vermehrt Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden.



An der Lore-Lorentz-Schule an der Schloßallee

wurden 20 infizierte Schülerinnen und Schüler sowie drei positive Fälle

unter Beschäftigten gemeldet.

Der erste positive Fall trat am 21. Januar 2022 auf.

In der Seniorenresidenz "Am Quellenbusch" in Gerresheim

wurden elf infizierte Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet.

Der erste positive Fall trat am 20. Januar 2022 auf.



Im St. Antonius-Altenheim in Hassels

wurden ebenfalls elf infizierte Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet.

Der erste positive Fall trat am 20. Januar 2022 auf.

Im Seniorenzentrum Reisholz an der Potsdamer Straße

wurden 16 infizierte Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet.

Der erste positive Fall trat am 20. Januar 2022 auf.



Alle Infizierten befinden sich in Isolation.

Weitere Testungen wurden angeordnet.

***

27.01.2022, 10:05 Uhr

Infektionsgeschehen in

Asylunterkunft in Lichtenbroich

In einer Flüchtlingsunterkunft am Kieshecker Weg sind vermehrt

Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden.

In der Einrichtung in Lichtenbroich

wurden zwölf infizierte Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet.

Der erste positive Fall trat am 20. Januar 2022 auf.

Alle Infizierten befinden sich in Isolation.

***

