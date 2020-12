... BÜCHER - LESEN - LIEBEN und LEBEN !!!

NEUES BUCH!

ANDREAS NIGGEMEIER

"Immer wieder genauso"

Eine Hommage an die

LIEBE :-)



... es gibt viele neue Bücher auf dem Markt,

von größeren, bekannteren Verlagen, aber auch aus den kleineren, meiner Meinung nach eher unterstützenswerteren Häusern, Verlagen, oder gar aus eigenen Prints´ gibt es Neuigkeiten zu vermelden...

und eines, im November nun frisch erschienen, wurde schon sehnlichst erwartet...

nun, endlich, kann nach Herzenslust darin geschmökert werden, es sich

kuschelig-gemütlich-machend lesen, erinnern , schmunzeln über Alltagserlebnisse und Vieles mehr, denn LIEBE hat so viele FARBEN und Gesichter, da ist für Jeden etwas dabei....

und darum ist diese Neu-Erscheinung auch ein geeignetes Weihnachtsgeschenk...

zum Fest der Familie und Freunde,

Fest der Gefühle, der Hoffnung und des Glaubens

und vor allem zum FEST der

L I E B E !

Viel mehr als nur Worte, viel mehr als nur ein Gefühl...

geschieht sie doch immer und überall, LIEBE!

Der in Düsseldorf lebende Autor, Rezitator und Musiker Andreas Niggemeier hat mit diesem Buch meiner Ansicht nach voll ins Schwarze´ getroffen; oder soll ich besser sagen, ins ROTE!?!

ROT wie die LIEBE!

Ob er sich mit diesem kleinen, aber keineswegs zu bescheidenen Werk einen eigenen Wunsch, einen Herzenswunsch, erfüllt hat, weiß ich nicht so genau, mir jedenfalls definitiv!

Ein solches Buch zum vermutlich schönsten Gefühl dieser Welt habe ich mir längst gewünscht!

Ich freue mich, ganz besonders, dass gerade er, den ich schon so viele Jahre als verdammt guten LIVE-Bühnenmensch kenne, ein solch ergreifendes, wundervolles Plädoyer

für diese großartigste, zwischenmenschliche Regung uns und der Nachwelt mit dieser kleinen Sammlung hinterlassen hat.

...jaaaa, immer wieder genausoooo! :-)

Gedanken, Lieder und andere Geschichten,

sowie allein diese betörend schöne Einleitung

("Ich liebe Frauen" ...)

als kleine Hommage nicht nur an die Liebe, sondern auch an (uns) Frauen, stellt für mich auch eine Hommage an die Männer dieser Welt dar, an unsere Mütter und Väter und an das Leben, dieses unfassbar irre, verrückte Leben!

Ich freue mich, dieses lang geplante Buch nun endlich hier in meinen Händen zu wissen, und danke allen daran Beteiigten, vor allem aber dem Autor Niggemeier, dass es endlich, auch und gerade in diesem "CORONA-Pandemie"-Jahr noch passend in dieser Adventszeit auf den heimischen Markt gelangte...!

Ein klein wenig aufgeregt, neugierig und nervös nestelte ich an dem Paket herum, diese von mir bestellte Lieferung dieses Buches und obwohl ich gar keine Zeit hatte, setzte ich mich für einige Augenblicke aufs Sofa, blätterte darin herum und verschlang die ersten Silben, Worte ...

fast hätte ich Raum und Zeit vergessen und musste mich förmlich loseisen, um noch pünktlich einen Termin wahrzunehmen...

war ich doch gleich begeistert angetan, von dem, was ich da schon habe lesen können...

...die LIEBE...

Der 1972 in Olpe geborene Niggemeier überzeugt mit diesem kleinen persönlichen Essay durchaus und gewiss nicht nur mich, zeigt deutlich, was alles noch in ihm steckt und verblüfft!

Dieses kleine Buch hat so Einiges und KANN so Einiges,

löst Gefühle aus, kann freudig, ebeso wie nachdenklich stimmen...und,

kann immer wieder, genausooooo, hervor geholt werden aus dem Regal, gelesen werden.

Einfach wunderbar , vielseitig ver- und anwendbar!

Tolles Buch!

das Cover...eines wirklich wunderbaren Buches :-)

Wärmstens´ zu empfehlen! :-)

Für mich, ist dieses Buch, erschienen im EP-Verlag Hattingen,

ein "Must-Have"....

und darum empfehle ich es gerne

und jedem, jederzeit und immer wieder

GENAUSO!

viel Freude beim Lesen.... :-)

Text+Fotos: AAT, Dezember 2020

ANDREAS NIGGEMEIER