Anfragen und Anträge zur Stadtratssitzung aus Sicht von Tierschützern und Parteifreien Bürgern

In der Stadtratssitzung am 2. Juni hat die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER sechs Anfragen an die Stadtverwaltung zu folgenden Themen gestellt:

Problematiken in und um den Hofgarten

lebens- und liebenswerte Rheinuferpromenade an 24 Stunden, 7 Tagen in der Woche

SARS-COV-2, Krankenhausbehandlungen und Impfungen

Verabschieden Sterbender in Krankenhäusern bzw. Altenheimen

Brandereignis in der Nacht zum 1. April 2021 im Rheinbahndepot Heerdt

Hundefreilaufflächen und Hundeschulen

Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Die in Anfragen aufgegriffenen Themen beschäftigen Düsseldorfer Bürger, denn viele rufen immer wieder in unserer Geschäftsstelle an. Dadurch, dass wir diese Punkte auf die Tagesordnung bringen, hoffen wir, dass bei Politik und Verwaltung die jeweils entsprechende Aufmerksamkeit bzw. Sensibilität erhöht wird.“

Außerdem haben wir zum Thema „Stärkung der Kommunalfinanzen“ einen Ergänzungsantrag gestellt, zu dem die Verwaltung im Tagesordnungspunkt 19 sehr umfangreich Stellung nimmt. Wir danken den Beschäftigten der Kämmerei für ihre detaillstarke Befassung und hoffen, dass sich nunmehr eine große Mehrheit im Stadtrat wirklich mit den Düsseldorfer Stadtfinanzen, zum Wohle aller Düsseldorfer Bürger, Steuerzahler, Arbeitnehmer und Unternehmer beschäfigt.“

Foto: pixabay