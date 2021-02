Die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER hatte diverse Haushaltsverbesserungsanträge gestellt. So sollten z.B. das Tierheim, der Tiernotruf, die Tiertafel, der Katzenschutzbund und viele weitere Tierschutzinitiativen finanziell unterstützt oder auch endlich ein Tierschutzbeauftragter ernannt werden.

All dies wurde von CDU, GRÜNE, SPD/VOLT und FDP einstimmig abgelehnt.

Ratsherr Torsten Lemmer, Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Es ist immer wieder traurig, zu sehen, wie man vor der Wahl Tiere und Tierschutz hochhält, dann aber, bei der ersten Gelegenheit im Stadtrat alles ablehnt.

So gibt es weiterhin keine Verbesserung bei der Hundesteuer, keine Unterstützung im Hofgarten, keine Verbesserungen beim Tier-, Umwelt- und Lärmschutz an der A 59 Paulsmühle, am Abstellbahnhof Wersten, an der Flughafenbrücke A 44, etc. pp.

Das hier die vier großen Fraktionen so geschlossen und empathielos abgestimmt haben, lässt für die nächsten fünf Jahre nichts Gutes hoffen. Trotzdem ist klar: Die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER wird weiterhin jede Gelegenheit nutzen, Tierschutz und Tierrechte auf die politische Agenda zu setzen. Deshalb empfehen wir auch, sich unsere Rede zum Haushalt 2021 anzusehen, zu finden bei Sprungmarke sieben.

Foto: pixabay