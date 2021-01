CDU und GRÜNE haben heute ihre Kooperationsvereinbarung „Gestaltungsbündnis für ein zukunftsfestes Düsseldorf“ veröffentlicht.

Torsten Lemmer, Ratsherr für die FREIEN WÄHLER und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER merkt dazu an: „Was an dieser Vereinbarung gestaltend, also den kreativen Schaffungsprozess zur Modifizierung des Erscheinungsbilds Düsseldorfs sein soll, erschließt sich mir nicht.

So ist zu lesen, dass mit fortschrittlichen und sachbezogenen Lösungen die Herausforderungen unserer Zeit gemeistert werden sollen. „Die öffentliche Hand bleibt angewiesen auf das bürgerschaftliche Engagement. Corona lehrt einmal mehr, wie wichtig Nachbarschaftshilfe und unmittelbarer ehrenamtlicher Einsatz für die Düsseldorfer Stadtgesellschaft sind – auch und gerade unter verschärften Abstands- und Kontaktregeln. Allen, die freiwillig in Religionsgemeinschaften, Vereinen, Organisationen und Netzwerken zum Wohl anderer mitwirken oder selbst solidarische Initiativen gründen, sind wir überaus dankbar. In Zukunft wollen wir diese wertvolle Arbeit noch stärker würdigen und unterstützen.“

Was ist konkret mit stärker würdigen und unterstützen gemeint?

Werden jetzt endlich Initiativen, wie zur Rettung der wildlebenden Tiere in der Stadt, im Hofgarten, der U81, der Paulsmühle oder des RRX finanziell unterstützt?

Wird ein ehrenamtlicher Tierschutzbeauftragter ernannt?

Werden Bürger und ihre Initiativen nun endlich und wirklich auf Augenhöhe und ehrlich wert geschätzt?

Das wäre zu hoffen. Die Erfahrung der letzten Jahre lehrt jedoch, sehr skeptisch zu sein. Die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER wird jeden aufrichtigen Versuch gerne unterstützen, denn für uns gilt, dass wir keiner Partei, sondern nur dem Gewissen und den Düsseldorfern verpflichtet sind.“

Foto: pixabay