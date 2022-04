Zum naturnahen Rückbau der Düssel in Vennhausen berichtete die NRZ am 4. April 2022, dass „jahrzehntelang gepflegte Rasen- und Grüngrundstücke rückgebaut werden. Demzufolge werden auch Bäume, Büsche und Sträucher gefällt.

Die von den Betroffenen sachkundig unterbreiteten Alternativvorschläge wurden weitestgehend abgelehnt. Nur einem Anwohner wurde angeboten, sein handtuchgroßes Restgrüngelände von sechs Metern um einen Meter auf sieben Meter zu verlängern....“

„Hierzu habe ich aus aktuellem Anlass der Verwaltung Fragen getellt, die schon am Donnerstag in der Ratsversammlung beantwortet werden,“ erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER. „Wann und wie konkret wird Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller auf den Hilfs-Wunsch der Anwohner am Reichenbacher Weg reagieren?

Wie konkret und nachvollziehbar begründet die Stadtverwaltung, der SEBD den Standpunkt, dass man die von den Betroffenen sachkundig unterbreiteten Alternativvorschläge weitestgehend ablehnt?

Wenn aus Sicht des Oberbürgermeisters oder/und der Stadtverwaltung Beschlüsse in der zuständigen Bezirksvertetung, in den Fachausschüssen oder/und im Stadtrat getroffen werden müssten, um die Planungen des SEBD entsprechend zu verändern, welche wären dies und wann wird in welchem Gremium die erforderliche Beschlußvorlage seitens der Verwaltung eingebracht?“

Foto: (c) duesseldorf.de_aktuelles_news-detailansicht_newsdetail_suedliche-duessel-naturnaher-ausbau-in-vennhausen-schreitet-voran