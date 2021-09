Sehen und gesehen werden

Ein herrlicher Spätsommertag auf der Königsallee: Da ist nicht nur shoppen angesagt, sondern auf den Außenterrassen genießt man Sonne, Kaffee, Kuchen und andere Köstlichkeiten.

Der Kö-Graben

Mich zieht es immer wieder zum Kö-Graben mit seinen historischen Brücken, Skulpturen und den Bäumen, die sich so schön im Wasser spiegeln. Fast einen Kilometer zieht sich die kanalisierte Düssel vom Graf-Adolf-Platz bis zum Kö-Bogen. Auf der Ostseite kann man am Wasser entlang radeln und immer wieder andere Perspektiven entdecken. Die Tritonengruppe am Nordende (1902) war von Anfang an ein beliebtes Postkartenmotiv. Heute ist sie immer von Selfie-Fans belagert.

Der Millefiori Garten am Kö-Bogen

Der Pavillon in Form eines Parfum-Flakons steht noch bis zum 26. September am Kö-Bogen.

Am Ende der Königsallee überrascht in diesen Tagen ein weißes gläsernes Gebäude, eingebettet in ein Meer aus getrockneten Blüten. Der Pavillon ist dem Parfum-Flakon von "Miss Dior" nachempfunden. Auch die Schleife, die das Original-Fläschchen ziert, fehlt nicht. Die Firma hat eine Neuauflage des Klassikers von 1947 kreiert. Stars und Sternchen wurden eingeladen, den Duft "aus 1000 Blüten" zu bewerben. Vor einigen Tagen fand sich zahlreiche Prominenz ein.

So fing es an

Die heutige Touristenattraktion entstand ab 1802, nachdem Napoleon Düsseldorf räumte und die alte Bastion geschliffen wurde. Gartenarchitekten wie Maxililian Friedrich Weyhe legten den schnurgeraden Stadtgraben und an dessen Ostseite die Kastanienallee an. Sie wurde erst 1851 zur "Königsallee", um den preußischen König gnädig zu stimmen, der im Revolutionsjahr 1848 bei einem Besuch in Düsseldorf mit Pferdeäpfeln beworfen worden war.

Die "Kö" wird schöner

Die "Tritonengruppe" von Friedrich Coubillier (1902).

Ende des 19. Jahrhunderts sorgten Bürger und Vereine dafür, dass die Königsalle noch attraktiver wurde. Der Verschönerungsverein stiftete die Tritonengruppe als Blickpunkt am Nordende des Kö-Grabens. Ein Gesamtkunstwerk ist die Girardet-Brücke von 1907 mit ihren Skulpturen, Kandelabern und dem schönen Jugendstil-Geländer.

Ich wünsche viel Freude beim Spaziergang über die Königsallee.