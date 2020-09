Der Förderverein des St.Hildegardis-Gymnasiums in Duisburg , lädt alle Mitglieder und diejenigen, welche es werden möchten, zur offiziellen jährlichen Mitgliederversammlung herzlichst ein.

Am 07.10.2020 um 19:00 Uhr treffen sich die Förderer und Freunde in den Räumlichkeiten der Lehranstalt in der Realschulstraße 11, 47051 Duisburg zur offiziellen jährlichen Mitgliederversammlung ein.

Durch die aktuelle gesundheitliche Situation ist es wichtig, sich unter

foerderverein@shg-duisburg.de

vorab anzumelden.

Nicht-Mitglieder sind auch herzlich willkommen !