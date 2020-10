-------- dann beginnt für viele Menschen,

ganz gleich zu welcher Jahreszeit,

die Zeit der Entspannung,- der Muse,-

der schönen Abendspaziergänge,-

Man trifft sich zum Klönen

oder zum Schlummertrunk am Hafen,

bis der Tag zu Ende geht.

Ruhrort ist ein rechtsrheinischer Stadtteil von Duisburg.

Er liegt unmittelbar nördlich des Zusammenflusses

von Rhein und Ruhr und hat 5.283 Einwohner.

Die Ruhrorter Häfen befinden sich in Duisburg

an der Mündung der Ruhr in den Rhein.

Sie gelten in der Summe aller Hafenanlagen nicht nur

als größter Binnenhafen Europas,

sondern sogar als größter Binnenhafen der Welt.

Mit einer Gesamtfläche von 10 Quatratkilometer

zieht sich der Gesamtbereich des eigentlichen Hafens

von den Hafenbecken an der Ruhrmündung

entlang des Rheins aufwärts bis nach Duisburg-Rheinhausen.