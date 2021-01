Als Curtis im Tierheim Duisburg ankam, war schnell klar, was seine schlechte Laune verursachte: Er hatte einen schmerzhaften Abszess am Rücken im Gepäck. Dieser wurde in einer Tierarztpraxis entfernt, und die Wunde heilt sehr gut. Danach zeigte sich schnell, dass Curtis gar nicht so ein Raubein ist, wie er anfangs glauben machen wollte.

Mochte er sich zuerst kaum anfassen lassen, zeigt sich nun gegenüber ihm bekannten Menschen sehr zutraulich. Unbekannte Dinge findet er jedoch unheimlich und reagiert hier noch sehr ängstlich. Im neuen Zuhause muss er sich sicherlich ein paar Tage eingewöhnen, bis er die erste Unsicherheit überwunden hat. Ältere Kinder, die verstehen und respektieren, dass Curtis in solchen Momenten ein wenig Zeit braucht, sind im neuen Zuhause sicherlich kein Problem. Die Verträglichkeit mit anderen Katzen muss noch getestet werden, da Curtis momentan noch seine Wunde vollständig auskuriert.

Wer sich dieses Tier interessiert, sendet an das Tierheim per ausreichend frankierter Post oder E-Mail einen ausgefüllten Interessenten-Fragebogen, der auf der Homepage als Download bereitsteht. Danach nimmt das Tierheim Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Kontakt:

Städtisches Tierheim Duisburg,

Lehmstraße 12 in Neuenkamp,

www.duisburger-tierheim.de,

E-Mail: info@duisburger-tierheim.de